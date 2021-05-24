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حقيقة حسم ميسي لقراره بشأن البقاء مع برشلونة

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كذبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية التقارير التي خرجت من شبكة "بي إن سبورتس" القطرية بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.


ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.


وبحسب شبكة بي إن سبورتس ومراسلها أشرف بن عياد، فإن ميسي قرر البقاء في برشلونة وأكد على أن الأرجنتيني قد حسم أمره بالتجديد والاستمرار في قلعة كامب نو.


ولكن صحيفة ليكيب الفرنسية من خلال مراسلها فلوران تورتشوت، في إسبانيا، أكد أن ميسي لم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة حتى الآن.


وأشار فلوران أن الأنباء تأتي من قبل المقربين من قبل ميسي، حيث يريد اللاعب الحصول على بعض الوقت من أجل التفكير واتخاذ القرار الصحيح.

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