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ميسي يتحسر على هذا القرار

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:05 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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اعترف الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائد ونجم برشلونة الإسباني، بندمه على عدم طلب قمصان من لاعبين واجههم فى بداية مسيرته الكروية، معددًا من بينهم الظاهرة رونالدو وروبرتو كارلوس.


وعبر لقاء صحفي قال ميسي"أشعر بالندم لأننى فى الماضى لم أطلب الحصول على قمصان من لاعبين واجهتهم حين كنت صغيرًا مثل رونالدو وروبرتو كارلوس".


وتابع:"هما لاعبان واجهتهما، والآن أقول لنفسى أتمنى لو كنت حصلت على ذلك القميص".


وبسؤاله عن ضريبة الشهرة قال ميسي:"أحياناً تريد أن تريد أن تخرج دون أن يلاحظك أحد، وتذهب لأماكن بها الكثير من الناس أو مركز تسوق، لكن هذا أمر معقد".


ونوه:"ليست المشكلة في أن يتعرفو عليك أو يطلبو منك صورة،ولكن هناك أوقات تتمنى أن تكون فيها بعيداً عن كل هذا الضغط".


وانتهى عقد الأرجنتيني مع النادي الإسباني بنهاية الموسم الجاري ولكن كل التقارير تؤكد على استمراره لولاية أخرى في قلعة الكامب نو.


وانهى برشلونة الموسم في المركز الثالث خلف حامل اللقب اتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد برصيد 79 نقطة حيث فاز في 24 وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 7 مثلها خلال فترة الدوري.

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