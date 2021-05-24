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نجم برشلونة يعبر عن حزنه بسبب الموسم الكارثي

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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عبر ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن حزنه الشديد واظهر خيبة أمله هذا الموسم بسبب عدم اعتماد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبارسا على اللاعب بشكل مستمر خلال الموسم.

وكان بيانيتش قد انتقل لصفوف الفريق الكتالوني قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو، ولكن لم يحصل على مكان أساسي مع المدرب الهولندي.

وعبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام",نشر :"هذا الموسم يترك لي طعمًا مريرًا وأسئلة لاتزال تبحث عن إجابات، عناق لجميع الكتالونيين، أراكم قريبًا، تحيا برشلونة دائمًا"

بيانيتش هذا الموسم لم يشارك إلا في 19 مباراة فقط في الدوري، و 6 منها أساسيًا، ومباراتان في السوبر، وواحدة في الكأس، بينما في دوري أبطال أوروبا شارك بنسبة أكبر، 8 مباريات.

وانهى برشلونة الموسم في المركز الثالث خلف حامل اللقب اتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد برصيد 79 نقطة حيث فاز في 24 وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 7 مثلها خلال فترة الدوري.

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