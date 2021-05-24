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في ذكرى رحيله.. تعرف على سلسلة الأفلام التي أنتجت بإسم إسماعيل ياسين

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
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تحل اليوم ذكرى رحيل أبو ضحكة الفنان إسماعيل ياسين الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 24 مايو من عام 1972.

ولد الراحل في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء، وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض حيث أنه مطرب و‌مونولوجست وممثل.

وظل أحد روّاد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد، ومن هذه الأفلام (إسماعيل ياسين في متحف الشمع - إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة - إسماعيل ياسين في الجيش -إسماعيل ياسين بوليس حربي (فيلم) – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ..إلخ).

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