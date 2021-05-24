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رحمة رياض تعلن خطوبتها.. والعريس عارض أزياء أميركي

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت المطربة العراقية رحمة رياض خطبتها إلى الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم، الذي لمع اسمه خلال شهر رمضان الماضي بسبب دوره في مسلسل "أم بديلة".

ونشرت عبر صفحتها في موقع "إنستغرام"، صورة لها مع خطيبها، وكتبت "باركولي".

كما نشر علوم صورة له مع النجمة الشهيرة عبر صفحته، وعلق عليها قائلًا "وعد مني وعد وأخذتها.. باركولي".

يذكر أن رياض شاركت مؤخراً في لجنة تحكيم برنامج "محبوب العراق" - "عراق ايدول" في موسمه الأول.

كذلك برز اسم الممثل الأميركي العراقي ألكسندر علوم بشكل كبير في شهر رمضان 2021 بعد عرض مسلسل "أم بديلة" الذي قام ببطولته إلى جانب عددٍ من نجوم لبنان والعراق.

وبدأ حياته الفنية كعارض أزياء في الولايات المتحدة الأميركية وشارك في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم، قبل أن يجد طريقه إلى عالم التمثيل.

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