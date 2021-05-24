إيطاليا تفوز بمسابقة يوروفيجين

فازت الفرقة الغنائية الإيطالية Måneskin بالمسابقة الغنائية الأوروبية "يوروفيجين-2021"، وذلك بأغنية Zitti E Buoni. وجاءت ممثلة روسيا المغنية مانيجا في المرتبة التاسعة.

وبنتيجة تصويت الجمهور ولجنة التحكيم، حصلت الفرقة الإيطالية على إجمالي 524 نقطة، وحلت فرنسا ثانية بفارق 25 نقطة.

كانت آخر مرة فازت فيها إيطاليا بمسابقة الأغنية الأوروبية في عام 1990. وهذا هو الفوز الثالث لها بالذهبية في تاريخ هذه المسابقة.

من جانبهم، اعترف أعضاء الفرقة الإيطالية، بأن نتائج التصويت كانت غير متوقعة بالنسبة لهم.

وقالت فيكتوريا دي أنجيليس عازفة الباس غيتار، في مؤتمر صحفي: "هذا أمر لا يصدق، وحدث لم نتوقعه ونحن سعداء للغاية".

وشكر الموسيقيون، المعجبين والمشاهدين الذين صوتوا لهم، وأعلنوا أنهم سيصدرون ألبوما جديدا بحلول نهاية العام، ويخططون لجولة غنائية في ديسمبر.

تضم فرقة Måneskin المطرب داميانو ديفيد، وعازفة الغيتار فيكتوريا دي أنجليس، وعازف الغيتار توماس راجي، وقارع الطبول إيثان توركيو.