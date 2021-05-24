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موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الدوري والقناة الناقلة

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، بينما يتواجد المصري في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون تايم سبورتس1.

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