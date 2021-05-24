حصيلة وفيات فيروس كورونا في الهند تتجاوز 300 ألف

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاج تتجاوز 300 ألف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قررت السلطات الهندية، تمديد العمل بإجراءت الاغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 مايو الجاري.

وقال رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي ارفيند كيغروال، إن "عملية الخروج من إجراءات الاغلاق ستبدأ في 31 مايو الجاري بطريقة مرحلية في حال استمرت حالات الاصابة بفيروس كورونا في التراجع.

وسجلت دلهي، خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1600 حالة إصابة بالفيروس، وفقًا لصحيفة "تايمز.أوف.إنديا"

وكانت وزارة الصحة الهندية، أعلنت اليوم عن تسجيل 240 ألفاً و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.