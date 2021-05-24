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أجويرو على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:01 ص
اجويرو
اجويرو
وكالات
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أنهى المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا الجدل بشأن وجهة المخضرم سيرجيو أجويرو في الموسم المقبل.

سجل المهاجم الأرجنتيني (32 عاماً) هدفين في مباراته الأخيرة بالدوري، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-0 على إيفرتون قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف السيتي التاريخي في صفقة مجانية، بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في 29 مايو في بورتو.

ويثق جوارديولا أن أغويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، ولقب دوري الأبطال مرتين، تحت قيادة هذا المدرب الإسباني.

وقال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: "ربما أكشف عن سر، هو قريب من التوصل لاتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة، سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ ليونيل ميسي".

واحتل برشلونة المركز الثالث في "الليغا"، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد البطل، وخمس نقاط عن ريال مدريد، وخرج برشلونة من دور الـ16 لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

واختتم: "متأكد أنه سيستمتع بالأمر، وربما يصبح برشلونة أقوى وأقوى بوجوده في الملعب".

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