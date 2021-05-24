Advertisements
كارتيرون يطالب الزمالك بضم صفقتين من العيار الثقيل
الإثنين 24/مايو/2021 - 09:01 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
بدأ الزمالك مفاوضاته الرسمية مع بعض المدافعين المميزين في بطولة الدوري وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماتهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ودخل كلا من محمد فتح الله نجم دفاع غزل المحلة ومحمود رزق نجم دفاع الاتحاد السكندري دائرة اهتمامات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشكل كبير.
ومن المرجح أن يفتح الزمالك باب المفاوضات مع هذا الثنائي في الفترة المقبلة وذلك من أجل التعرف على مطالب أنديتهم من الناحية المادية.
ويمتلك المدير الفني الفرنسي رغبة قوية من أجل التعاقد مع مدافع جديد في الصيف المقبل خاصة بعد الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها الخط الخلفي في بعض المباريات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements