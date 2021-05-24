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التحالف العربي يحبط هجومًا حوثيًا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:52 ص
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات
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أعلنت التحالف العربي، اليوم الاثنين، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل مليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

 

وقال التحالف العربي، إن مليشيات الحوثي مستمرة بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

 

 وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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هجوم حوثي التحالف العربي البحر الأحمر

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