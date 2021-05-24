الطالع الفلكي الإثنين 24/5/2021..الخِلْ الوَفِى!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّرْطَان من 12 مايو - 24 مايو.





اليوم 16 بَشْنَسْ قبطى ، 24 أيّار رُومى ، 12 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (حرّص من أخوك) -ولاتَخَوّنُهْ.(محمّد عوض من فيلم شلّة المحتالين-1973)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العقرب يعنى

معارك عاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة (المريخ يحكم الحمل والعقرب) لكنها معارك تنتج البشر، وقت عليك الإبتعاد عن إثارة غيرة زوجتك والإنتباه لنطق إسمها بشكلٍ صحيح ، التغافل عن عمليات التفتيش لمحفظة نقودك وهاتفك النقّال ، فترة مُناسبة للكشف عن زميل مُنافق يُضمر لك العداوة فى الخفاء كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة فمبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ، تكوين مبالغ مالية لصندوق الطوارئ أو للودائع البنكية طويلة الأجل لمصلحة زوجتك و أطفالك بشكل خفى مُستتر دون لفت الأنظار حتى عن أقرب المُقرّبين والهدف إستبعاد أى فرصة للمساس بتلك الإحتياطات لمصلحة الزوجة والأبناء لأطول فترة زمنية مُمكنة، العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الثقة الزّائدة بالنفس قد تتسبّب فى ضياع فرص من بين أصابعك ، تَحَلّ بالهدوء والإتزان فى العمل والعاطفة.





برج الثور: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الجوزاء: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج السّرطان: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد،وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.





برج الأسد: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.

برج العذراء: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الميزان: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.

برج العقرب: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج القوس: عملية جرد شاملة لمكتبتك بالعمل أو المنزل،إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الجدى: إنغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيداً عن مشاكل الآخرين ، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج الدّلو: التفاصيل الصغيرة الماكرة قد تتعاظم لتكون فى ضخامة الأهرامات عند نشوب النّزاع المتوقّع، قم بفحص تفاصيل الإتفاقات المكتوبة بصبر مُمِلّ.





برج الحوت: الحَدَسْ أوالشّعور بالضيق أو القلق من شخص أو مشروع دون سببٍ واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أو التخلى عنه.



