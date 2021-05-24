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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الاثنين 24 مايو 2021، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وتشهد البلاد نشاط لرياح على مناطق من  القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين تسجل القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

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