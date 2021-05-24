القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي

يواجه النادي الأهلي نظيره نادي فريق نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل فى نهائي بطولة كأس السوبر الافريقي فى العاصمة القطرية الدوحة.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل فى العاصمة القطرية الدوحة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس السوبر الافريقي فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويلعب الأهلي المباراة النهائية بعد التتويج بمسابقة دوري ابطال افريقيا بينما يلعب نادي نهضة بركان المباراة بعد للفوز بالكونفدرالية.



