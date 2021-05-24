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سواريز يعلن استمراره مع أتلتيكو مدريد

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:01 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
وكالات
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أعلن لويس سواريز استمراره رفقة أتلتيكو مدريد في الموسم القادم بعد أيام قليلة من خطف لقب الدوري الإسباني.

في تصريحات تلفزيونية من داخل ملعب واندا ميتروبوليتانو، أجاب سواريز عن سؤال حول استمراره مع "الأتلتي"، قائلاً: "العام المقبل هنا، نعم بكل تأكيد".

ويعد الـ"بيستوليرو" أحد أبرز العناصر في تتويج "الأتلتي" باللقب الـ11 في تاريخه، بعد أن سجل 21 هدفاً، هداف "الروخيبلانكوس"، آخرها هدف الانتصار واللقب في شباك بلد الوليد، في اللقاء الذي حسمه أتلتيكو (2-1) بصعوبة.

وحول صورته وهو يبكي بشدة عقب مباراة بلد الوليد، أوضح: "زوجتي هي من كانت إلى جانبي في كل الظروف التي عشتها منذ الصيف الماضي، وفي اتخاذ قرار مغادرة النادي الذي تواجدت فيه لسنوات كثيرة".

وأوضح صاحب الـ34 عاماً: "من الصعب القيام بتغييرات لعائلة بها 3 أطفال، وكل شيء كان مستقراً بالنسبة لها، المعاناة يوماً بعد يوم، أمر صعب، هي تعلم جيداً كيف عملت جاهدا للتغلب على هذا الوضع الصعب، وإثبات قدرتي على الظهور بأفضل مستوى".

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