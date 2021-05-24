اليابان تفتح مراكز تطعيم جماعية لكبار السن قبل انطلاق الأولمبياد

افتتحت اليابان مراكز تلقيح جماعية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تتسابق فيه لتطعيم معظم سكانها المسنين قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.





ستقوم المراكز في طوكيو وأوساكا بتلقيح آلاف الأشخاص كل يوم، مما يعطي دفعة لحملة التطعيم البطيئة في اليابان حيث يكافح المسؤولون موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا. وقال تيتسويا أورانو، 66 عامًا، الذي كان من بين أول من تم تطعيمهم في طوكيو: "من الأفضل الحصول عليه مبكرًا.. سارت الأمور بسلاسة تامة، بشكل عام."





ستعمل منشأة طوكيو 12 ساعة في اليوم لتوزيع الجرعات على 10000 شخص يوميًا للأشهر الثلاثة القادمة. الموقع في أوساكا، حاضرة اليابان الغربية، سيبني حوالي 5000 جرعة في اليوم. وقد دعا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا المراكز الشهر الماضي إلى تسريع طرح التطعيم. كما تم افتتاح مواقع التلقيح واسعة النطاق التي تديرها الحكومات المحلية في محافظات آيتشي ومياجي وجونما.





دفعت الموجة الرابعة من الإصابات السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ التي تغطي معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك طوكيو، مما أثار بعض المخاوف بشأن الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 23 يوليو.





من المقرر أن تنتهي حالات الطوارئ لمعظم المناطق في 31 مايو. وتميل الحكومة نحو تمديد الإجراءات، حسبما قال العديد من الأشخاص المطلعين على القرار لرويترز. وقال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا، الذي كانت منطقته من بين الأكثر تضررا في الموجة الحالية، للصحفيين إنه سيقرر ما إذا كان سيطلب تمديد حالة الطوارئ يوم الثلاثاء.



