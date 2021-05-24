لأول مره تعاون جديد يجمع بين أحمد حسن راؤول و لقاء الخميسي (تفاصيل)

شارك مؤخراً الشاعر أحمد حسن راؤول في كتابة أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل" الاختيار2"، والتي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها.

يتعاون الشاعر أحمد حسن راؤول مع الفنانة لقاء الخميسي، في أغنية جديدة، من المقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، وهي من ألحان سام إيميل.وشاركت لقاء في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ضد الكسر"، وهو بطولة نيلي كريم، تارا عماد، محمد فراج، نور إيهاب، مصطفى درويش، وكوكبة مميزة من النجوم، وإخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، إنتاج جمال العدل.