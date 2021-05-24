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تايوان تنتقد منظمة الصحة العالمية

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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انتقدت تايوان، اليوم الاثنين، ما أسمته "لامبالاة" منظمة الصحة العالمية تجاه الحقوق الصحية لمواطني تايوان واستسلامها للصين بعد أن فشلت الجزيرة في الحصول على دعوة لحضور اجتماع هيئة صنع القرار بمنظمة الصحة العالمية.

تم استبعاد تايوان من معظم المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراضات الصين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وليست دولة. وكانت تايوان تضغط، بدعم قوي من القوى الغربية الكبرى، من أجل الوصول إلى جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي افتتحت يوم الاثنين، كمراقب. لكن قالت الحكومة إنه لم تأت دعوة.

وفي بيان مشترك لوزير الخارجية جوزيف وو ووزير الصحة تشين شي تشونغ، قالت الحكومة إنها ستواصل السعي إلى المشاركة. وقال تشن، في إشارة إلى الصين، "بصفتها هيئة صحية دولية محترفة، يجب أن تخدم منظمة الصحة العالمية صحة ورفاهية البشرية جمعاء وألا تستسلم للمصالح السياسية لعضو معين".

وعبر وو عن أسفه إزاء "استمرار عدم مبالاة أمانة منظمة الصحة العالمية تجاه الحقوق الصحية لتايوان البالغ عددهم 23.5 مليون نسمة".

تقول الصين إن تايوان لا يمكنها المشاركة إلا إذا قبلت أنها جزء من "صين واحدة"، وهو ما لن تفعله حكومة تايبي، وأن بكين وحدها لها الحق في التحدث باسم تايوان على المسرح الدولي وأن تايوان على أية حال مُنحت الوصول إليها خلال جائحة COVID-19.

وقال بيان تايوان إن الصين تدعي زورا أنه تم اتخاذ الترتيبات المناسبة لمشاركة تايوان لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن حكومة الجزيرة المنتخبة ديمقراطيا هي الوحيدة التي يمكنها التحدث باسم شعبها.

وتحث تايوان منظمة الصحة العالمية على "الحفاظ على موقف محايد ومهني، ورفض التدخل السياسي الصيني، والسماح لتايوان بالانضمام إلى اجتماعات منظمة الصحة العالمية وآلياتها وأنشطتها من أجل حماية رفاهية البشرية ومكافحة الأمراض بشكل مشترك".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن أمانتها تعمل بشكل مكثف مع خبراء الصحة والمسؤولين في تايوان على المستوى الفني والعلمي.

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