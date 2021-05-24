ضمن مبادرة حياة كريمة .. قافلة طبية مجاناً لاهالى بحلايب

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن اليوم الإثنين، سيتم إيفاد قافلة طبية لقريتي حدربة وسراره بحلايب للكشف على المواطنين مجانا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي.







وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية اليوم، أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بقريتي مرسي حميرة وابرق التابعة لمدينة الشلاتين.





وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن بالقافلة عيادة تنظيم الأسرة، تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي مدن وقري محافظة البحر الأحمر.