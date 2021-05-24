"حار نهارا رطب ليلا".. اعرف تفاصيل طقس الإمارات ودرجات الحرارة اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 24-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة، حارا نهاراً، رطبا ليلاً و صباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:21والمد الثاني عند 23:39 والجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:13 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 08:11 والمد الثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.