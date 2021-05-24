Advertisements

"حار نهارا رطب ليلا".. اعرف تفاصيل طقس الإمارات ودرجات الحرارة اليوم

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 24-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة، حارا نهاراً، رطبا ليلاً و صباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
 
حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:21والمد الثاني عند 23:39 والجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:13 .
 
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 08:11 والمد الثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 47 28 80 10 دبــي 45 31 60 10 الشارقة 45 25 60 10 عجمان 43 26 75 15 أم القيوين 43 25 80 20 رأس الخيمة 44 24 60 15 الفجيرة 39 29 85 20 العين 46 32 40 10 ليوا 47 25 50 10 الرويس 45 24 85 15 السلع 44 24 80 10 دلما 41 28 80 10 طنب الكبرى 40 25 80 10 طنب الصغرى 40 25 80 10 أبو موسى 40 25 80 15 .
 

أخبار تهمك

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ يوم

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 10 ساعة

ميسي يتحسر على هذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين تمنى فيرجسون تدريبهم في مسيرته

منذ ساعة و 12 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يوم

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

01:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»