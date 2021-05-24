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بعد الامتحان التجريبي.. وزير التعليم يوجه رسالة إلى أولياء الأمور ومناشدة للطلاب

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي للثانوية العامة أمس كان يستهدف تجربة الخوادم في المدارس، والعمل على رصد أي مشكلات لحلها قبل الامتحان النهائي للثانوية العامة.
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن 440 ألف طالب هم من حضروا الامتحان التجريبي اليوم بما يعادل 77% من الطلاب المفترض أن يحضروا الامتحان، معلقا: "25% من الطلاب مهتموش يحضروا الامتحان رغم أن الامتحان معملوش عشانهم".


وكشف أن هناك 100 ألف طالب لم يهتموا بالحصول على كلمة السر لدخول الامتحان وتحديث التابلت، لافتا إلى أن الامتحان اليوم كان يستهدف تجربة الخوادم، حيث هناك 2300 مدرسة ثانوية حكومية بها خوادم مركزية وسيعقد بها الامتحانات.


ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، "الامتحان النهائي سيكون مختلف في تأمينه، ووضعنا في اعتبارنا بدائل كثيرة، فلا تقلقوا"، منوها بأن هناك "بروفة" ثالثة للامتحانات ستجرى في 12 يونيو، مناشدا الطلاب حضور الامتحان التجريبي، مؤكدا أن الامتحان اليوم أتى بثماره.

ونفى ما تردد بأن الامتحان التجريبي اليوم كان نصفه إليكتروني ونصفه ورقي، معلقا: "دي شائعات".

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