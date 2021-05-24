مبابي يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

صرح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه يتطلع لأن يكون جزءاً من "مشروع متماسك"، لأن هدفه الفوز واللعب مع فريق يضمن له تحقيق هذا الأمر.





رفض هداف "الليغ آ" برصيد 27 هدفاً، والأفضل في الموسم من قِبل الاتحاد الوطني للاعبين المحترفين، الكشف عن مستقبله مع الفريق الباريسي الذي لم يجدد عقده معه حتى الآن.





وقال مبابي في مقابلة مع شبكة كانال بلوس عقب نهاية مباراة فريقه أمام بريست، والتي انتهت بفوزهم (2-0): "أريد الفوز وأن أشعر أنني في مكان يساعدني على تحقيق هذا الأمر، أريد التواجد ضمن مشروع متماسك وقوي".





وينتهي عقد صاحب الـ22 مع الـ"بي إس جي" في يونيو (حزيران) من العام المقبل.





وأضاف: "أعيش من أجل كرة القدم، ولهذا فالمشروع الرياضي عنصر أساسي بالنسبة لي".





وأردف: "واضح للغاية مع إدارة النادي، هم يعلمون ماذا يربطني بالنادي، وبالمدينة وبالبلاد؟، ولكني أريد أن أشعر أن النادي الذي أنتمي له قادر على تحقيق أشياء كبيرة".





واختتم: "أتحدث دائماً مع المسؤولين في النادي، سعيد جداً بالأعوام الأربعة التي قضيتها هنا، كانت سنوات استثنائية، الأمور ستسير كما هو مُقدر لها بطريقة أو بأخرى".