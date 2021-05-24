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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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نجح نادي بيراميدز فى التأهل الي نصف نهائي مسابقة كأس الإتحاد الافريقي بعد تخطي عقبة نظيره نادي انيميا النيجيري فى دور ربع النهائي.


ومن المقرر ان يواجه نادي بيراميدز نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات دور نصف نهائي مسابقة كأس الإتحاد الافريقي.


وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الافريقي فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


وتلعب المباراة الاولي بين الفريقين على ملعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي بينما تلعب المباراة الثانية على ملعب الدفاع الجوي فى القاهرة.

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