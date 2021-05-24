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توقعات حالة الطقس في الكويت.. غير مستقر خلال الساعات المقبلة

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 24-5-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت
 
قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن الطقس اليوم مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .


ونهارًا حار و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

وأصدر تحذير جاء فيه: من المتوقع طقس غير مستقر خلال الساعات القادمة مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة السرعة لأكثر من 60 كم/س تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000م بسبب الغبار على بعض المناطق وارتفاع الأمواج الى أكثر من 7 قدم.

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