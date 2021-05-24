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"مستقر ورطب".. حالة الطقس في البحرين اليوم

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 24-5-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة الاتصالات والمواصلات البحرينية.

حالة الطقس في البحرين
قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة الاتصالات والمواصلات البحرينية، إن طقس اليوم حسن بوجه عام ويكون رطب أحيانا وحار خلال النهار.

وعن الرياح أوضحت الإدارة أنها مابين شمالية شرقية وشمالية غربية من 3 إلى 8 عقدة وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة، لافتا إلى أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

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