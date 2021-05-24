تم تطويره بـ12 مليون جنيها.. حريق يلتهم المجز الآلي بسفاجا

اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالمجزر الآلي بمدينة سفاجا جنوب البحرالأحمر، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وإخماد الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.



وتلقت غرفة عمليات البحرالأحمر، إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بالمجزر الآلي بمدينة سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف تجاه موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.





وأكدت مصادر، أن الحريق اشتغل نتيجة ماس كهربائي، والتهم المجزر كامًلا، ولا توجد إصابات.



جدير بالذكر أن المجزر الآلي بمدينة سفاجا تم رفع كفاءته بمبلغ 12 مليون جنيه في عام 2020، تحت إشراف جهاز التعمير بالبحرالأحمر، ويقع على مساحة 2850 متر مربع، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.