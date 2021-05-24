Advertisements

تم تطويره بـ12 مليون جنيها.. حريق يلتهم المجز الآلي بسفاجا

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالمجزر الآلي بمدينة سفاجا جنوب البحرالأحمر، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وإخماد الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.

وتلقت غرفة عمليات البحرالأحمر، إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بالمجزر الآلي بمدينة سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف تجاه موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.


وأكدت مصادر، أن الحريق اشتغل نتيجة ماس كهربائي، والتهم المجزر كامًلا، ولا توجد إصابات.

جدير بالذكر أن المجزر الآلي بمدينة سفاجا تم رفع كفاءته بمبلغ 12 مليون جنيه في عام 2020، تحت إشراف جهاز التعمير بالبحرالأحمر، ويقع على مساحة 2850 متر مربع، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب الزمالك بضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

4 لاعبين تمنى فيرجسون تدريبهم في مسيرته

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ يوم

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يوم

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 14 ساعة

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يتحسر على هذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

01:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»