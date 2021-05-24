طبيب يوجه مناشدة إلى الصحة المصرية بسبب "الفطر الأسود" (فيديو)

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفليد في لندن، أسباب انتشار مرض الفطر الأسود بشكل كبير في الهند.



وأوضح سليمان خلال خلال مداخلة عبر سكايب من لندن ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الهند بها أكبر نسبة من مرضى السكري ومتناولي المضادات الحيوية لا سيما الكورتيزون دون استشارة طبيب، مؤكدا أن ذلك من أسباب انتشار مرض الفطر الأسود في الهند.



وأشار إلى أن المضادات الحيوية والكورتيزون تسبب انخفاض كبير في جهاز المناعة حال استخدامهم دون إشراف طبيب بكميات كبيرة، مناشدا في الوقت ذاته وزارة الصحة المصرية بوضع ضوابط مشددة لصرف المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بناء على روشته طبية.

