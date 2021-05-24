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عشرات القتلى والجرحى بعمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:13 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات في الولايات المتحدة، مقتل 12 شخصًا وإصابة نحو 50 آخرين بجروح في عمليات إطلاق نار وقعت يومي السبت والأحد في عدة ولايات أمريكية.

 

ووقعت هذه الحوادث  في 5 ولايات هي نيوجيرسي وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وأوهايو ومينيسوتا، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 49 آخرين على الأقل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وجاءت هذه الحوادث بعد شهر على تنديد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ"وباء" أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

 

وقتل في الولايات المتحدة عام 2020 أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار.

 

ووفقًا لموقع "غان فايلنس أركايف"، وشهد العام الماضي 611 عملية "إطلاق نار جماعي"، أي التي يروح ضحيتها 4 قتلى على الأقل، مقابل 417 سجلت في 2019. ومنذ مطلع العام الجاري أحصيت في الولايات المتحدة 200 عملية "إطلاق نار جماعي" على الأقل.

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عشرات القتلى والجرحى امريكا الولايات المتحدة اطلاق نار

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