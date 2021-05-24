Advertisements
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي اليوم الاثنين 24-5-2021
الإثنين 24/مايو/2021 - 10:14 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي اليوم الاثنين 24-5-2021.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي اليوم الاثنين 24-5-2021
المحرق البحريني x مركز بلاطة – 3 عصراً
الكويت الكويتي X شباب الأمعري – 3 عصراً
الفيصلي الأردني X تشرين السوري – 7.05 مساءً
الحد البحريني X الوحدة السوري – 7.05 مساءً
الأنصار اللبناني X السلط الأردني – 7.05 مساءً
Advertisements