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مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي اليوم الاثنين 24-5-2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي اليوم الاثنين 24-5-2021.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي اليوم الاثنين 24-5-2021

المحرق البحريني x مركز بلاطة – 3 عصراً

الكويت الكويتي X شباب الأمعري – 3 عصراً

الفيصلي الأردني X تشرين السوري – 7.05 مساءً

الحد البحريني X الوحدة السوري – 7.05 مساءً

الأنصار اللبناني X السلط الأردني – 7.05 مساءً

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