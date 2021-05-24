حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي اليوم الاثنين 24-5-2021.





مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي اليوم الاثنين 24-5-2021





المحرق البحريني x مركز بلاطة – 3 عصراً





الكويت الكويتي X شباب الأمعري – 3 عصراً





الفيصلي الأردني X تشرين السوري – 7.05 مساءً





الحد البحريني X الوحدة السوري – 7.05 مساءً





الأنصار اللبناني X السلط الأردني – 7.05 مساءً



