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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 24-5-2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 24-5-2021.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 24-5-2021

الاسماعيلي ومصر المقاصة
تقام مباراة الاسماعيلى ومصر المقاصة في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسماعيلية

الزمالك والمصرى البورسعيدى
تقام مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسكندرية

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الإثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.


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