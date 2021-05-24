إنجي علاء تتصدر التريند وتكشف تفاصيل فكرة "كوفيد 25"

تصدرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء مؤشرات اللبحث جوجل، وهذا بعد ظهورها مع الإعلامي يوسف الحسيني على "نجوم إف.إم"





إنجي علاء تتحدث عن فكرة مسلسل كوفيد 25

وتحدثت إنجي علاء عن فكرة مسلسلها "كوفيد 25"، قائلة: "الفكرة جاءت في الساحل مع زوجي يوسف الشريف واللي كان قرأ خبرا له علاقة بكورونا والتخيل لو أنها لو حولت البشر إلى زومبي.. عجبته وعرضها عليّ، وفي نفس الوقت كان فيه في دماغي قصة إنسانية عميقة شوية لها علاقة بدكتور نازل شغله في كورونا وله ابن عنده مشاكل صحية ومراته بتمنعه علشان ممكن يعدي الولد وهو في نفس الوقت عنده واجب ولازم يروح، فكنت بفكر دائما في قصص إنسانية حولنا لها علاقة بأزمة كورونا الحالية، وإنها فكرة ممكن تفتح مجال كبير لقصص إنسانية ورسائل ممكن تفيدنا في حياتنا وفي ظل الوباء".





وأكدت إنجي علاء أن المسلسل يعرض فيروس هاجم المخ وتطور بالتدريج، وكل يوم يظهر عليك عرض لحد اليوم السادس اللي بيتأثر به الحمض النووي للإنسان ليتحول إلى ما يشبه الحيوان أو كائن غريب دون مشاعر أو عقل.





وأعلنت إنجي علاء أن دراستها للصحافة والعمل بها وكذلك دراسة المسرح ساعدها على الاحتكاك أكثر بالناس والشخصيات الدرامية وفي عملها ككاتبة سيناريست أو حتى كستايلست في البداية.



