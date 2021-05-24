Advertisements

إنجي علاء تتصدر التريند وتكشف تفاصيل فكرة "كوفيد 25"

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تصدرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء مؤشرات اللبحث جوجل، وهذا بعد ظهورها مع الإعلامي يوسف الحسيني على "نجوم إف.إم" 

إنجي علاء  تتحدث عن فكرة مسلسل كوفيد 25
وتحدثت إنجي علاء عن فكرة مسلسلها "كوفيد 25"، قائلة: "الفكرة جاءت في الساحل مع زوجي يوسف الشريف واللي كان قرأ خبرا له علاقة بكورونا والتخيل لو أنها لو حولت البشر إلى زومبي.. عجبته وعرضها عليّ، وفي نفس الوقت كان فيه في دماغي قصة إنسانية عميقة شوية لها علاقة بدكتور نازل شغله في كورونا وله ابن عنده مشاكل صحية ومراته بتمنعه علشان ممكن يعدي الولد وهو في نفس الوقت عنده واجب ولازم يروح، فكنت بفكر دائما في قصص إنسانية حولنا لها علاقة بأزمة كورونا الحالية، وإنها فكرة ممكن تفتح مجال كبير لقصص إنسانية ورسائل ممكن تفيدنا في حياتنا وفي ظل الوباء".

وأكدت إنجي علاء أن المسلسل يعرض فيروس هاجم المخ وتطور بالتدريج، وكل يوم يظهر عليك عرض لحد اليوم السادس اللي بيتأثر به الحمض النووي للإنسان ليتحول إلى ما يشبه الحيوان أو كائن غريب دون مشاعر أو عقل.

وأعلنت إنجي علاء أن دراستها للصحافة والعمل بها وكذلك دراسة المسرح ساعدها على الاحتكاك أكثر بالناس والشخصيات الدرامية وفي عملها ككاتبة سيناريست أو حتى كستايلست في البداية.

و"كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وزكي فطين عبد الوهاب وعدد كبير من النجوم.

أخبار تهمك

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ يوم

كارتيرون يطالب الزمالك بضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

ميسي يتحسر على هذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 4 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يوم

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 14 ساعة

4 لاعبين تمنى فيرجسون تدريبهم في مسيرته

منذ ساعة و 13 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 10 ساعة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

01:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»