هالة صدقي عن مساندتها لبنات سمير غانم: "رجعوا أطفال وتايهين من غير أمهم"

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف الفنانة هالة صدقي خلال وقوفها بجانب الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، لحظة تشييع جثمان والدهم الفنان الراحل سمير غانم.



وعلقت هالة صدقي على إعجاب الجمهور بموقفها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت عدة صور لها مع الفنانة دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي، وكتبت عليهم :" إحساسي في اللحظه دي إن إيمي ودنيا رجعوا أطفال وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم لكن تايهين من غير أمهم".



وتابعت هالة صدقي قائلة :"يا رب ما يحرم حد من أي غالي ولا عزيز ويلاقي الايد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشده ربنا يرجعلهم امهم بألف خير".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف