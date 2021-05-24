ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل سعرا جديدا

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تداولات اليوم الاثنين، ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات، ليسجل لذهب 808 جنيهات للجرام من عيار 21 ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أوقية الذهب العالمية ، وجاءت أسعار الذهب الان في محلات الاصغة على النحو التالي:









أسعار الذهب اليوم في مصر:





عيار 18 سجل 693 جنيها.





عيار 21 سجل 808 جنيهات.





عيار 24 سجل 924 جنيها.





الجنيه الذهب6464 جنيها.





أونصة الذهب 1884 دولار.

وارتفعت أونصة الذهب عالميًا بمستهل جلسات تداول هذا الأسبوع إلى مستويات 1884 دولار، بعد أن أغلق السوق على سعر متوسط سعر 1881 دولار بتداولات الجمعة بختام جلسات الأسبوع المنقضى.