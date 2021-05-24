ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13299 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة.