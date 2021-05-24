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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13299 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة.
 

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