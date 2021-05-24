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البورصة توقف التداول على 29 سهما لمدة 10 دقائق
الإثنين 24/مايو/2021 - 10:31 ص
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).
واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة.
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