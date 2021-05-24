Advertisements

البورصة توقف التداول على 29 سهما لمدة 10 دقائق

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements
 أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة.
 
 

أخبار تهمك

ميسي يتحسر على هذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يوم

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ يوم

كارتيرون يطالب الزمالك بضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 16 ساعة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 14 ساعة

4 لاعبين تمنى فيرجسون تدريبهم في مسيرته

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

08:25 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

01:11 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»