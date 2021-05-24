البورصة توقف التداول على 29 سهما لمدة 10 دقائق

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).



