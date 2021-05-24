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هزة أرضية بقوة 2.9 ريختر تضرب بحر عمان

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:33 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، عن زلزال بقوة 2.9 على مقياس ريختر ضرب بحر عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

 

وبحسب المركز، وقع الزلزال في بحر عمان، وذلك في تمام الساعة 4:54 صباحا بالتوقيت المحلي.

 

وأشار المركز، على صفحته الرسمية على "تويتر"، إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كليومترات، وعلى بعد 19 كيلومترا عن ولاية دبا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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