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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام المصري

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:32 ص
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة المصري مساء اليوم.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي على ملعب الأسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يخوض كارتيرون المواجهة بتشكيل مكون من:

محمد عواد - محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام - طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري.

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كارتيرون رياضة المصري الممتاز اخبار الرياضة

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