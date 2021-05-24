هالة صدقي مُدافعة عن يسرا:" اشمعنا الهجوم عليها هي بالتحديد"









تعرضت الفنانة يسرا، لهجوم شديد خلال الساعات الماضية، عقب حضورها حفل زفاف رجل الأعمال أيمن الجميل، في نفس يوم جنازة الفنان سمير غانم.



وعلقت الفنانة هالة صدقي على الهجوم الشديد الذي تعرضت له صديقتها، في مداخله هاتفية بها مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، حيث قالت أن الفنانة يسرا تُحب مجاملة الجميع ، ولا تعرف سبب الهجوم عليها بالتحديد، برغم حضور فنانين غيرها.



ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكه صحيه أدت إلى وفاته، وشيع جثمانه من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.