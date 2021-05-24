موعد أول مران للأهلي في قطر قبل موقعة نهضة بركان

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الدوحة على ملعب جامعة قطر «3»، في بداية استعداده لمباراة نهضة بركان المغربي على بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.





ومن المقرر أن تتحرك بعثة الأهلي من فندق الإقامة في السادسة والنصف بتوقيت قطر «5.30 بتوقيت القاهرة»؛ لخوض أول مران للفريق بعد وصول البعثة إلى الدوحة قادمة من جنوب إفريقيا.





وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من١١ ساعة تخللها ساعه ترانزيت في مطار أسوان.





وعقب الوصول إلى فندق الإقامة أجرت البعثة مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع والمحدد ضمن برنامج الفريق قبل خوض المران الأول.





ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي، فيما كان الفريق قد حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق صن داونز الجنوب إفريقي.



