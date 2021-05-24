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محافظ قنا: 8 ملايين جنيه قيمة تمويل 525 مشروع للشباب خلال إبريل الماضي

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، نجح خلال شهر إبريل الماضي، في تمويل ٥٢٥ مشروع للشباب بقيمة ٨ ملايين و٢٣ ألف جنيه، ساهمت في توفير ٧١٨ فرصة عمل لأبناء المحافظة من الجنسين، ليصل بذلك إجمالي المشروعات التي جرى تمويلها منذ بداية العام الجاري إلى ٢٠٨٨ مشروع بقيمة ٣٢ مليون و٦٤١ ألف جنية وفرت ٢٨٥٩ فرصة عمل.

 
وأكد الداودي أن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري، لضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مؤكدا على حرص الدولة على دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام ٢٠٢٠ في توفير ١٠ آلاف و٢٠٢ فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد ٧ الآف و٤٣٩ مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالي بلغ ٣٠٠ مليون جنيه.
من جانبه أفاد محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقنا، أنه على الشباب الراغبين في الاستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز على رقم ١٦٧٣٣ للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنية وحتى ٣ ملايين جنية بالنسبة للمشروعات التجارية و٥ ملايين جنية للمشروعات الصناعية.

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