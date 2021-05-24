باحث في الفيروسات يكشف سبب انتشار الفطر الأسود مؤخرا (فيديو)

قال الدكتور محمد رحيم، باحث في علم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة، إن مرض الفطر الأسود ينتمي إلى عائلة الفطريات وموجود منذ آلاف السنوات، أي أنه ليس جديدا على الإنسان، لكنه لم يكن يصيبه بشكل متكرر أو بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أنه موجود في التراب والبيئة وعلى جسم الإنسان أحيانا، لكنه لا ينقل العدوى إلى الإنسان إلا في حالة نقص الجهاز المناعي.





وأضاف رحيم خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "في بداية أزمة كورونا لم يظهر الفطر الأسود، لأن الجهاز المناعي للإنسان كان يساعد الجسم على التغلب على الفطريات، لكن حدثتة بعض التحورات لفيروس كورونا التي أدت إلى تثبيط الجهاز المناعي للإنسان أي أن كفاءته قلت ولم يعد يعمل بشكل كاف لصد البكتيريات، وهو ما يسمح للفطر الأسود أو الفطريات أو البكتيريات الأخرى بأن تنشط في جسم الإنسان".



