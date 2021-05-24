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الري: تنفيذ 37 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ 70 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملات موسعة اليوم في العديد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها، إن الإزالات شملت محافظات " الدقهلية - المنوفية - القليوبية - أسيوط - الشرقية " مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالى المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 153562 إزالة.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادى في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار الدكتور عبد العاطي الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

الجدير بالذكر أن الوزارة، أطلقت حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
الري: تنفيذ 37 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات
الري: تنفيذ 37 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات
الري: تنفيذ 37 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات
الري: تنفيذ 37 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات
الري: تنفيذ 37 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات
الري: تنفيذ 37 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات

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وزارة الري نهر النيل مصطفي الملاح حملة إنقاذ النيل اخبار مصر إزالات

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