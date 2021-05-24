3.4 ملايين وفاة و 167 مليون إصابة بكورونا حول العالم

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، من 167.2 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات الموزعة عبر العالم إلى 1.66 مليار.

وقد أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات بلغ 167.167 مليون، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3.464 ملايين.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء توزيع نحو 1.656 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.