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رئيس النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 4 اتفاقيات دولية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لدراستها من حيث مطابقتها للدستور والقانون، وهل تخضع للبرلمان فى اقرارها.

وجاءت الاتفاقيات كالتالي:

• قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنىة 2021 بشأن الموافقة على منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الافريقية وصندوق التنمية الافريقى، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بمبلغ مليون يورو.

• قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقية بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بمبلغ 35 مليون يورو

• قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2021 بشأن اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون يورو للمساعدة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن التعديل الاول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وامريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة

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