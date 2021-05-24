رئيس النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية







شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 4 اتفاقيات دولية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لدراستها من حيث مطابقتها للدستور والقانون، وهل تخضع للبرلمان فى اقرارها.



وجاءت الاتفاقيات كالتالي:



• قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنىة 2021 بشأن الموافقة على منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الافريقية وصندوق التنمية الافريقى، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بمبلغ مليون يورو.



• قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقية بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بمبلغ 35 مليون يورو



• قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2021 بشأن اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون يورو للمساعدة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



• قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن التعديل الاول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وامريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة

