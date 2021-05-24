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ضمن فاعليات الموجة 17.. إزالة 7 حالات تعدى جديدة بنهر النيل في قنا

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقطاع تطوير وحماية النيل بقنا نجحت في إزالة ٧ حالات تعدى بالردم على نهر النيل بقرية جزيرة الحمودي بإجمالي مساحة ٦ الآف و٣٢ متر وذلك ضمن حملات الموجة ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل وأراضي طرح النهر.

 
وأضاف" الداودي " أن إجمالي ما تم إزالته خلال الموجة ١٧ حتى الأن وصل إلى ١٧٣ حالة تعدى بزيادة حالة واحدة عن الحالات الصارخة التي تستهدفها الموجة ؜ حيث تم إزالة ٥٥ حالة تعدى بالمباني بإجمالي مساحة ٧٠١٠ متر مربع و١١٨ حالة تعدى بالردم بإجمالي مساحة ١٢٥٠٠ متر مربع، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات لاستكمال إزالة كافة حالات التعديات الصارخة التي تم رصدها على ضفتي نهر النيل من قبل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

يُذكر أن الحكومة المصرية أطلقت سلسلة من حملات إزالة التعديات على نهر النيل بهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على حرم النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر ومن واجبنا الحفاظ عليه كان آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠ مارس الماضي وما زالت مستمرة لحين القضاء على كافة أشكال التعديات المستهدفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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