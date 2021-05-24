الأحوال المدنية يوجه مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

يواصل قطاع الأحوال المدنية توجيه المأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين، فقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى (لثلاثة من المواطنين "نظرًا لظروفهم الصحية" بمحل إقامتهم بمحافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمهما لهما.



كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

