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رئيس قناة السويس: لا سلطة لنا على "إيفرجيفن".. والأمر في يد القضاء (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة القناة لم يعد لها أي سلطة على سفينة إيفرجيفن، لأن القضاء أصبح مخولا بهذه السلطة، وبالتالي لم يعد في إمكانية الهيئة تفريغ البضاعة أو تحريك المركب.

وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، "من ساعة ما عملنا التحفظ على السفينة وكل حاجة انتقلت للمحكمة، ومعملناش التحفظ إلا بعد 11 يوم من خروج السفينة من الشحن، بعدها بقى في خطورة بسبب عدم التحفظ على السفينة".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "إحنا مش متعسفين ولا قابضين على البضاعة ولا مانعين الناس تنزل بلدها، لكن الموضوع في يد المحكمة، ويا إما هتحكم أو نبعت لها ونقول لها إننا خلصنا مفاوضات".

وحول الدروس المستفادة من أزمة السفينة إيفرجيفن، أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "تعاقدنا على كراكتي مهاب مميش وحسين طنطاوي، ووصلت الأولى، وستصل الثانية في شهر أغسطس، كما أمر الرئيس السيسي بالتعاقد على كراكات وقاطرات أخرى للتغلب على أي أزمة تعوق المجرى الملاحي".

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