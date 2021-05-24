لا يرتبط بكورونا.. كيف طمأنت "الصحة" المواطنين بشأن الفطر الأسود؟



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه لا داعي للقلق من الفطر الأسود، فهو سلالة من السلالات الخاصة بالفطريات "فبعض الناس عندما يأخذون مضادات حيوية يأتى لهم طبقة بيضاء في فمهم، فهذا ليس جديدًا أو غريبًا أو وباء".



لا يرتبط بكورونا



وحول ربطه بكورونا، أكد تاج الدين، أن الفطر الأسود له علاقة بمضاعفات كورونا ومضاعفات أمراض كثيرة ولكن ليس متربط ارتباط وثيق بفيروس كورونا وليس سبب مباشر للفشل التنفسي أو الوفاة.





أما الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أوضح أن الفطر الأسود موجود من قبل ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيرًا إلى لا داعي لتخويف المواطنين، كون الحالات تكاد تكون منعدمة، والمرض لا ينتقل من شخص لآخر.



وأضاف النادي، أن الفطر الأسود نادر الحدوث في مصر، وحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، لافتا أن الفطر الأسود يهاجم الأنف والفم والعين وحال وصوله إلى المخ تحدث الوفاة.



وظهرت إصابات عديدة بمرض الفطر الأسود أو "الفطر العفني" في دولة الهند مؤخرًا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن 60% من الهنود ممن أصيبوا بـ "الفطر الأسود" على خلفية فيروس كورونا تمت إزالة عيونهم أو إحداهما، وأن عددهم يبلغ بضعة آلاف.



وتم تسجيل تفشي الفطر الأسود بين المتعافين من كورونا لأول مرة في الـ9 من الشهر الجاري من قبل الأطباء في ولاية غوجارات الهندية.



وكثر الحديث عن "الفطر الأسود" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان شقيق الفنان الراحل سمير غانم، عن إصابته به في أيامه الأخيرة بالمستشفى.

تسود أجواء القلق والخوف، جموع الشعب المصري، جراء الحديث عن ظهور مرض الفطر الأسود، لكن وزارة الصحة، سعت للطمأنة عبر عدم ربط الفطر بفيروس كورونا، وندرة حدوثه في مصر.ويرصد "الفجر"، دلائل وزارة الصحة على ندرة الإصابة بمرض الفطر الأسود في مصر وعدم ربطه بفيروس كورونا.الفطر الأسود سلالة من الفطريات