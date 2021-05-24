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رئيس "دينية النواب" يستعرض تقرير اللجنة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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عرض الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

كما يهدف إلى مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، نهائيًا على 6 مشروعات قوانين وذلك بعد التصويت وقوفًا، وجاءت هذه القوانين كالآتي:

1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

3. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

5.مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

6. مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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