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ضبط شخص لقيامه بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات بالإكراه فى النزهة

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات بالإكراه.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبحوزته (حقيبة يد حريمى بداخلها "مبلغ مالى – متعلقات شخصية" مجهولين المصدر - سلاح أبيض - كيس شطة).

بمواجهته عن مصدر المضبوطات حيازته إعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المضبوطات من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم كرهًا عنها، عقب قيامه بإلقاء "مسحوق الشطة" المضبوط بحوزته على وجهها، كما أضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بسرقتها بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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